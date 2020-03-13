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  4. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia İtalya'dan Türkiye'ye geldi! Soluğu eğlencede aldı!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia İtalya'dan Türkiye'ye geldi! Soluğu eğlencede aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 14:39 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı ve Guido Senia çifti dün akşam bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, İtalya'dan direk Türkiye'ye uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden geldi. Guido Senia, koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı.

Senia'nın bu açıklamasının, sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Yurt dışı dönüşleri için "14 gün kuralı"na dikkat etti mi acaba?" diye sordu.

ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA!

Çin'den sonra en fazla İtalya’yı etkileyen koronavirüs, İtalya’da 1016 ölüme sebep oldu. Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise İtalya'dan Türkiye’ye geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın sık sık hatırlattığı yurtdışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia uymadı.

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Anahtar Kelimeler:
Guido Senia, Şeyma Subaşı,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEKTEN BU KİŞLİKSİZİ TUTUKLANMASI GEREKİR. ADLİ MAKAMLAR GEREKENİ YAPAR UMUDUM
Uymamanın Yaptırımı yokmu .
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