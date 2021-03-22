MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin lüks arabası çalıntı çıktı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin lüks arabası çalıntı çıktı

22.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın, bindiği lüks araç çalıntı çıktı. Otomobilin kendisine ait olduğunu savunan İtalyan Paolo Provenzi, Alsaloussi hakkında dava açtı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin lüks arabası çalıntı çıktı

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve arkadaş grubuyla birlikte Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın neredeyse her gün binip video ve fotoğraf çektiği sevgilisine ait olan lüks aracçlardan birinin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

MAHKEMELİK OLDU

İtalyan Paolo Provenzi'nin şikayeti üzerine ortaya çıkan olayda, Provenzi aracın kendisine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti.

cc3d3beb9a6f8824-cW3I

Şikayetin ardından iş insanı Mohammed Alsaloussi ise sadece 349 adet üretilen 1996 yapımı Ferrari F50 modelini 2019 yılında 1,95 milyon dolara satın aldığını açıkladı.

6056d201ae298bf84788b04e
Aracın çalıntı olduğunu bilmeden aldığını öne süren Mohammed Alsaloussi, mahkeme karşısına çıkacak. (Tv100)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Ev halini paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!Ev halini paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Diğer Haberler

Hande Erçel'in 7 bin TL’lik pantolonuna tepki yağdı!

Pantolonun fiyatı tepki çekti! 'Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var'

Kylie Jenner'ın kaza geçiren makyözü için bağış çağrısı yapması tepki çekti

Lüks harcamalarıyla tanınıyor! Arkadaşının ameliyatı için yaptığı tepki çekti

Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı

Göğüs dekoltesi tercihine beğeni yağdı

Müge Anlı'ya bomba teklif! Exxen'e mi transfer oluyor?

Müge Anlı'ya bomba teklif! Transfer mi olyor?

Merve Boluğur yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı!

Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 21 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da sürpriz sonuç! İddialı isimler elemeye kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.