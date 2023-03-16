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Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar

16.03.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı aşkı ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, artık özel hayatını sosyal medyada para karşılığında gösterecek. Ünlü fenomen, kullanıcılara ücretli abonelik hakkı tanınan uygulamayı Türkiye'de kullanan ilk isimlerden biri oldu.

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, artık sosyal medyada para karşılığında, özel hayatını herkese gösterecek.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Subaşı, bir teknoloji şirketinin kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını, Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu ve abonelik başlattı.

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"Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 66.99 TL.

ÖZEL FOTOĞRAF VE HİKAYELER

Abone olanlar için Subaşı, özel hayatından canlı videolar yayınlayıp özel fotoğraf ve hikayeler paylaşacakmış.

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400 BİN KİŞİ TAKİBİ BIRAKMIŞTI

Ülkemizde yaşanan deprem felaketine duyarsız kalan ve kısa sürede paylaşımlar yapmaya devam eden Şeyma Subaşı'nı 400 bin kişi takibi bırakarak onu protesto etmişti.

Şeyma Subaşı 2

Uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Şeyma Subaşı 5

Şeyma Subaşı 4

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