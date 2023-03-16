Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, artık sosyal medyada para karşılığında, özel hayatını herkese gösterecek.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Subaşı, bir teknoloji şirketinin kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını, Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu ve abonelik başlattı.

"Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 66.99 TL.

ÖZEL FOTOĞRAF VE HİKAYELER

Abone olanlar için Subaşı, özel hayatından canlı videolar yayınlayıp özel fotoğraf ve hikayeler paylaşacakmış.

400 BİN KİŞİ TAKİBİ BIRAKMIŞTI

Ülkemizde yaşanan deprem felaketine duyarsız kalan ve kısa sürede paylaşımlar yapmaya devam eden Şeyma Subaşı'nı 400 bin kişi takibi bırakarak onu protesto etmişti.

Uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.



