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Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı mı? Sosyal medya gündeminde

08.11.2020 14:47 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı mı? Sosyal medya gündeminde

İtalyan sevgilisinden ayrıldıktan sonra adı sık sık aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı koronavirüs dinlemeden partiden partiye koşuyor. Subaşı'nın bu partilere yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi ile birlikte gittiği gündemde... Herkes Subaşı'nın yeni aşka yelken açıp açmadığını merak ediyor.

Karantina günlerini Türkiye'de İtalyan sevgilisi Guido Senia ile geçiren Şeyma Subaşı, normalleşme sürecinin ardından Amerika'ya gitmişti. Yurt dışına çıkan Subaşı kısa bir süre sonra da Senia ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

Şu sıralar Miami'de bulunan sosyal medya fenomeni partiden partiye koşuyor. İzmir Depremi'nin hemen ardından Cadılar Bayramı partilerine giden ve yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Şeyma Subaşı önceki gece de yine büyük bir ev partisine katıldı. Partide manken Şevval Şahin de vardı. Gece boyu eğlenen ikili bol bol story attı.

Subaşı'nın partiye gitmeden önce yaptığı paylaşımlar ise olay yarattı. Ferrari marka bir otomobilin sağ koltuğuna oturan Şeyma Subaşı'nın çektiği görüntüler yeni bir dedikodunun fitilini ateşledi.

Ekran Alıntısı

Subaşı'nın bindiği Ferrari'nin Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcıya ait olduğu öğrenildi.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada "Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi mi?" soruları sorulmaya başladı. Bu iddianın bir dedikodudan mı ibaret olduğu yada gerçek bir aşk mı olduğu merak konusu oldu. (Gecce)

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