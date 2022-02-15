Şeyma Subaşı sevgilisinin kucağında poz verdi! Mohammed Alsaloussi’den flaş hamle 'Evleniyorlar mı?'

Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile sık sık gündem olmuştu. Ünlü çift, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Art arda paylaşımlar yapan çiftten Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı.



Alsaloussi fotoğrafların altına ise 'Bugün ve her gün seni seçiyorum', 'Benim partnerim ve sonsuza kadar Kraliçe'm', 'Çok şanslıyım' notlarını ekledi.

Alsaloussi'ni bir paylaşımında Subaşı'na evlilik teklifi ettiği anlara ait bir kareye yer vermesi ise akıllara 'Evleniyorlar mı?' sorusunu getirdi.

Öte yandan Şeyma Subaşı, sevgilisinin paylaşımlarını kendi sayfasına taşırken kendi yayınladığı fotoğrafla da dikkat çekti.



