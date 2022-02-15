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Şeyma Subaşı sevgilisinin kucağında poz verdi! Mohammed Alsaloussi’den flaş hamle 'Evleniyorlar mı?'

15.02.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, bu kez Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Subaşı, Mohammed Alsaloussi'nin kucağında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak sevgililer günün kutladı. Subaşı'nın 'Meedo' diye seslendiği Alsaloussi ise sevgilisine daha önce yaptığı evlilik teklifinden bir fotoğraf paylaştı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımına düştüğü not ise 'Evleniyorlar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Şeyma Subaşı sevgilisinin kucağında poz verdi! Mohammed Alsaloussi’den flaş hamle 'Evleniyorlar mı?'

Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile sık sık gündem olmuştu. Ünlü çift, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

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Art arda paylaşımlar yapan çiftten Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı.

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Alsaloussi fotoğrafların altına ise 'Bugün ve her gün seni seçiyorum', 'Benim partnerim ve sonsuza kadar Kraliçe'm', 'Çok şanslıyım' notlarını ekledi.

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Alsaloussi'ni bir paylaşımında Subaşı'na evlilik teklifi ettiği anlara ait bir kareye yer vermesi ise akıllara 'Evleniyorlar mı?' sorusunu getirdi.

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Öte yandan Şeyma Subaşı, sevgilisinin paylaşımlarını kendi sayfasına taşırken kendi yayınladığı fotoğrafla da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü Şeyma Subaşı
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