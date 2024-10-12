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Şeyma Subaşı sonunda aşkını ilan etti! O isimle el ele...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.10.2024 15:12
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Her adımı olay olan ve son günlerde özel hayatıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı sonunda aşkını ilan etti. Brezilyalı model Marlon Teixeira ile daha önce paylaşımlar yapan Subaşı bu defa el ele poz verdi.

Şeyma Subaşı sonunda aşkını ilan etti! O isimle el ele...

Son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda 'Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum.' demiş ve bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Bu açıklamasının ardından gizemli bir yakışıklı ile paylaşımlar yapan Subaşı sonunda aşkını ilan etti.

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Subaşı'nın paylaşımlarındaki o kişinin 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıkmıştı.

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EL ELE POZ VERDİ

Subaşı sevgilisiyle birlikte eğlendiği anları paylaşıp el ele poz vermeyi de ihmal etmedi. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Şeyma Subaşı 2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmuş ancak ünlü çift 2018 yılında boşanmıştı. Subaşı 2023 yılında da Mohammed Alkalisi ile nikah masasına oturmuş ancak 4 ay sonra boşanmıştı.

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Şeyma Subaşı
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