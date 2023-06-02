Şeyma Subaşı transparan detaylı elbisesi ve örgü bikinisiyle poz verdi! Eşi kıskanıyor mu?

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı Fas'ta düğün yaptı. Günlerdir balayında olan çift pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Bali'den fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın keyfi yerinde. "Eşin kıskanıyor mu yoksa daha güzel fotoğraflar gelirdi" yorumuna "Normal değil mi böyle olması saygı duymak lazım" diyen Subaşı'dan kısa süre sonra bikinili pozlar geldi.

EŞİ BİKİNİLİ POZLARDAN RAHATSIZ

Siyah transparan elbisesinin altına örgü bikini giyen Subaşı fit vücudunu sergiledi. Subaşı ancak eşinin bikinili pozlarından rahatsız olduğunu o sebeple üzerine bir şeyler giyerek paylaşım yapacağını da bir açıklamasında ifade etti.



Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın eski karısı yeni hayatında oldukça mutlu. Subaşı zaman zaman takipçilerinden gelen soruları da yanıtlamayı imalı mesajlara da emoji bırakmayı ihmal etmiyor.

