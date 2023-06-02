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Şeyma Subaşı transparan detaylı elbisesi ve örgü bikinisiyle poz verdi! Eşi kıskanıyor mu?

02.06.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 gün 3 gece süre düğünün ardından Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi ile balayına giden Şeyma Subaşı'dan tatil pozları geldi. Transparan elbisesinin içine örgü bikini giyip poz veren Subaşı sosyal medyada beğeni topladı. Subaşı eşinin bikinili pozlarından rahatsız olduğunu da söyledi.

Şeyma Subaşı transparan detaylı elbisesi ve örgü bikinisiyle poz verdi! Eşi kıskanıyor mu?

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı Fas'ta düğün yaptı. Günlerdir balayında olan çift pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Bali'den fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın keyfi yerinde. "Eşin kıskanıyor mu yoksa daha güzel fotoğraflar gelirdi" yorumuna "Normal değil mi böyle olması saygı duymak lazım" diyen Subaşı'dan kısa süre sonra bikinili pozlar geldi.

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EŞİ BİKİNİLİ POZLARDAN RAHATSIZ

Siyah transparan elbisesinin altına örgü bikini giyen Subaşı fit vücudunu sergiledi. Subaşı ancak eşinin bikinili pozlarından rahatsız olduğunu o sebeple üzerine bir şeyler giyerek paylaşım yapacağını da bir açıklamasında ifade etti.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın eski karısı yeni hayatında oldukça mutlu. Subaşı zaman zaman takipçilerinden gelen soruları da yanıtlamayı imalı mesajlara da emoji bırakmayı ihmal etmiyor.

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Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi sosyal medya sevgilisi

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