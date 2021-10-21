Şeyma Subaşı Türkiye örneği verince tepki çekti! Takipçisiyle polemiği gündem oldu

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı son paylaşımına gelen bir yoruma tepkisiz kalmadı. Subaşı paylaşımında "Her zaman dünyanın akışına karşı gitmeyi severim. Toplum (özellikle benim ülkemde) insanları kutulara kilitlemek istiyor. Örneğin, istedikleri veya gerçekten mutlu oldukları için değil, güvenlik ve basit cevaplar aradıkları için evli kalırlar. Büyük resmi düşündüğünüzde, fethedilecek yeni dünyalar bulmak için kendinize farklı bir yol izleme izni veriyorsunuz. Ve eminim ki dünyada benim yaşadıklarımdan daha fazlası var. Öğrenmeye devam etmeyi seviyorum. Büyümeyi ve kendimi her yönden geliştirmeyi seviyorum" yazdı.

Bir takipçisi ise lüks yaşantısıyla gündeme gelen Subaşı'na "Bu tarza sahip olmak için sadece kendini düşünmek gerekiyor eee haklısın biz Türk kadınlarında bu duygu yok biz anaç ruhlu aileye ve örfe bağlı hatta bağımlıyız. Bencilliği daha öğrenemedik ama biliyor musun kendimizi hem geliştirip hem mutlu oluyoruz hem mutlu ediyoruz senin haberin yok sanırım. Sen de kendini bir kutuya hapsetmişsin farkında değilsin. Senin ülkende sadece kendi ayakları üstünde duran kimseye yaslanmayan başarılı üretken kendini ve hayatını geliştiren mutlu nice kadın var; gör biraz genelleme yaparak haksızlık etme" diyerek tepki gösterdi.

"AYNI ŞARTLARI PAYLAŞMADIĞINIZ İNSANLARA..."

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Subaşı ise bu yoruma "Bunları yapmak için bencil olmak gerekmez. Eğer içten yapıyorsanız ve gerçekten mutluysanız bana bunları yazmanıza bile gerek yok. Zaten enjoy ediyor olmanız ve olduğunuz şu andan çok memnun olmaz lazım. Çünkü sizi savunmanızı gerektirecek bir şey yazmıyor orada. Ne genelleme var ne bir şey. Sadece düşüncelerim ve bana göre olan gerçekler. Haksızlık etmeyin ne kendinize ne de gerçekte tanımadığınız insana" yanıtını verdi.

Subaşı'nın takipçisi ise bu yoruma Türkiye genellemesi yaptığı için yanıt verdiğini söyleyerek "Siz de gerçekte tanımadığınız aynı hayat ve şartları paylaşmadığınız insanlara haksızlık ettiniz keşke sadece kendi düşüncenizi ülkenizi ve yaşayan insanları katmadan bitirseydiniz yorumunuzu siz şimdi bizi gerçekte tanıdığınız için mi bu düşüncede oldunuz?" diye sordu.

Şeyma Subaşı ise "Gerçekten anliyorum sizi. Savunma iç güdülerinize engel olamıyorsunuz zordur gerçekten ( Biliyorum kendimden ama hakim olmak iyi hissetirir) ve egonuz da hiç izin vermiyor tabiki de yazılanı okuyup anlayıp geçip sadece hayatınızı gerçekten mutlu olduğunuz gibi yaşamaya" yanıtını verdi.

