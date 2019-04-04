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Şeyma Subaşı ve DJ Guido kahvaltıda!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra DJ Guido ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı sevgilisine İstanbul'u gezdiriyor. Şeyma Subaşı ve DJ Guido sabah kahvaltı sırasında birlikte görüntülendi

Şeyma Subaşı ve DJ Guido kahvaltıda!

Geçtiğimiz Kasım ayında aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı ve DJ Guido Senia İstanbul'da aşklarına dolu dizgin devam ediyor.

eyma ve sevgilisi (3)

Dün akşam saatlerinde tatil için İstanbul'a gelen DJ Guido Senia soluğu Şeyma Subaşı'nın yanında almıştı.

eyma ve sevgilisi (2)

Şeyma Subaşı ve Guido Senia yan yana Birlikte İstanbul turu yapıp Bebek'te eğlenen ikili, bu sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Soho House'dan çıkarken görüntülendiler.

eyma subaşı ve sevgilisi (3)

İkili, kahvaltı yapmak üzere Nişantaşı'na geçti.

eyma ve sevgilisi (1)

Bir kafede yemek yerken görüntülenen ikilinin uyumlu giyim tarzları da dikkat çekti. Şeyma Subaşı ve Guido Senia yan yana Şeyma Subaşı ile Guido Senia ikilisi sorularımızı yanıtsız bıraktı. (Snob Magazin)

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