Şeyma Subaşı ve DJ Guido kahvaltıda!

Geçtiğimiz Kasım ayında aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı ve DJ Guido Senia İstanbul'da aşklarına dolu dizgin devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde tatil için İstanbul'a gelen DJ Guido Senia soluğu Şeyma Subaşı'nın yanında almıştı.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia yan yana Birlikte İstanbul turu yapıp Bebek'te eğlenen ikili, bu sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Soho House'dan çıkarken görüntülendiler.

İkili, kahvaltı yapmak üzere Nişantaşı'na geçti.

Bir kafede yemek yerken görüntülenen ikilinin uyumlu giyim tarzları da dikkat çekti. Şeyma Subaşı ve Guido Senia yan yana Şeyma Subaşı ile Guido Senia ikilisi sorularımızı yanıtsız bıraktı. (Snob Magazin)

