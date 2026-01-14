MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İnci Taneleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri yeni sezona bir türlü başlayamadı. Dizinin takipçileri 'İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?' gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Sezon başından beri heyecanla beklenen dizinin 5 bölümlük senaryosu tamamlandı. İnci Taneleri yeni sezon için geri sayıma başladı.

İnci Taneleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu?
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizisi İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenmesine rağmen bir türlü başlamadı.

Kanal D yayın akışında yer almayan fenomen dizinin akıbeti tüm dizi takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. 15 Mayıs’ta ekrana gelen 44. bölümüyle 2. sezonunu kapatan İnci Taneleri, ekibin Netflix’te ekrana gelecek 8 bölümlük “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimleri nedeniyle yaklaşık 8 ay sonra ekrana dönecek.

İnci Taneleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu? 1

SENARYO HAZIR

Yılmaz Erdoğan, Netflix için yazdığı “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisini tamamlar tamamlamaz “İnci Taneleri”nin 5 bölüm senaryosunu yazdı.

İnci Taneleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu? 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’nin BKM Film imzalı dizisinin yayın tarihi kulislerde 29 Ocak Perşembe olarak konuşuluyor. Şenol Sönmez’in yönettiği dizide bir de sürpriz yaşanacak.

İnci Taneleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu? 3

Usta yorumcu Ebru Gündeş dizi için şarkı söyleyecek. Şarkının sözlerinin Yılmaz Erdoğan’a ait olduğu öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A.B.İ. dizisi başlıyor! Aylık kazancı gündemde A.B.İ. dizisi başlıyor! Aylık kazancı gündemde
İspanyol şarkıcıya cinsel istismar suçlamasıİspanyol şarkıcıya cinsel istismar suçlaması

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.