İnci Taneleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu?

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizisi İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenmesine rağmen bir türlü başlamadı.

Kanal D yayın akışında yer almayan fenomen dizinin akıbeti tüm dizi takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. 15 Mayıs’ta ekrana gelen 44. bölümüyle 2. sezonunu kapatan İnci Taneleri, ekibin Netflix’te ekrana gelecek 8 bölümlük “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimleri nedeniyle yaklaşık 8 ay sonra ekrana dönecek.

SENARYO HAZIR

Yılmaz Erdoğan, Netflix için yazdığı “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisini tamamlar tamamlamaz “İnci Taneleri”nin 5 bölüm senaryosunu yazdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’nin BKM Film imzalı dizisinin yayın tarihi kulislerde 29 Ocak Perşembe olarak konuşuluyor. Şenol Sönmez’in yönettiği dizide bir de sürpriz yaşanacak.

Usta yorumcu Ebru Gündeş dizi için şarkı söyleyecek. Şarkının sözlerinin Yılmaz Erdoğan’a ait olduğu öğrenildi.