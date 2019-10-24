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Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın özel fotoğraflarına aileden tepki

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ÜNLÜLER  | 24.10.2019 09:20 | Son Güncelleme

Yakın arkadaşının YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia ile özel fotoğraflarını paylaşmasıyla ilgili ailesinin tepki gösterdiğini itiraf etti.

Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Cihan Şensözlü'nün YouTube kanalı üzerinden yayın yaptığı programa konuk oldu. 15 gün önce bir süredir aşk yaşadığı İtalyan Guido Senia ile sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı'na ailesinden gelen tepkileri de ilk kez anlattı.

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşandıktan bir süre sonra ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, 10 Ekim'de sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı. Bir kız annesi olan Subaşı'nın cesur pozları ise bazı kişiler tarafından topa tutuldu. Şeyma ise katıldığı programda gelen yorumları kesinlikle okumadığını, yorum okumak için harcayacağı zamanı spora ayırdığını söyledi.

Paylaştığı fotoğraf sonrası yakın çevresi ve ailesinden gelen tepkileri anlatan Şeyma Subaşı şunları söyledi: "Instagram'da 'aa güzelmiş paylaş gitsin, diyerek paylaşıyorum ve bunun matematiğini yapan bir insan değilim. Yapmayalım, bu yüzden bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet oldum. Hala bunu törpülemiş değilim bu benim suçum.

"AİLEM 'NE GEREK VARDI' DEDİ"

Guido ile paylaştığım fotoğraflara kendi arkadaşlarım da şoke oldu. Arkadaşlarımın bazılarından şöyle tepkiler aldım; 'Biz bu kadar samimi olduğunuzu bilmiyorduk', 'Çok iyi oldu, başka konuşanlara kapak oldu' 'Buna ihtiyaç vardı, çok iyi oldu yürü gitsin.' Fotoğrafı paylaşırken uçaktaydım ve içimden geldi çünkü çok güzel bir zaman geçirmiştik. Hem çok zor hem de çok eğlenceli bir yaz geçirdim. Ailemden ise 'Kızım o birkaç fotoğrafa ne gerek vardı?' tepkisi geldi. Ben de onlara içimden bunu da paylaşmak geldi dedim. Onlar da 'Evet ama kızım biz Türkiye'de yaşıyoruz, örf ve adetlere göre ve Melisa var o da büyüyecek onu da düşün' dediler. Bana kalsa dudaktan öperken bile fotoğraf paylaşabilirim."

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