Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı ilişki mi yaşıyor? "Şeyma benim eskileri kullanacak kadar düşmüş mü?"

Şeyma Subaşı arkadaşı Dila Tarkan için Yunanistan'a uçtu. Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in düğününde Hakan Sabancı da vardı. İddialara göre Sabancı bir süredir Acun Ilıcalı'nın eski eşini yakın markaja almış durumda. Sosyal medya Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı iddiasını konuşurken bomba yorum Aygün Aydın'dan geldi.

Hakan Sabancı ile ilişki yaşayıp daha sonra terk edilince mesajları ifşa eden Aygün Aydın, Sabancı'nın peşini bırakmıyor. Hakan Sabancı Şeyma Subaşı'nın ayrıldığını duyunca fenomenin tüm fotoğraflarını beğenip üstüne de düğünde yakın markajda görüntülenince Aydın yine kendini tutamadı.

Aygün Aydın "Şeyma benim eskileri kullanacak kadar düşmüş mü?" dedi ve ekledi: "Sıradakilerini paslarım sorun yok. Ha bu arada kendi çocuğuna sahip çıkamayan bir başkasının veledine sahip çıkamaz. Bu da benden minik bir tavsiye."



