Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda romantik pozlar

Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya gelmişti. Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, ilişkilerine bir şans daha vermişti.



Uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Subaşı, sevgilisiyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.

Mohammed Alsaloussi, sevgilisini özel helikopterle Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı’na götürdü.



Şeyma Subaşı ve sevgilisi Amerika'daki ilk ulusal parklardan olan Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda romantik pozlar verdi.

Subaşı paylaşımına "Meedo bana dünyanın 8'inci harikası dedi" notunu yazdı.



Şeyma Subaşı’nın paylaştığı kareler kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.





