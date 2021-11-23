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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda romantik pozlar

23.11.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık yaşadıkları ilişkilerine devam ediyor. Mohammed Alsaloussi sevgilisi özel helikopterle ABD'de bulunan Büyük Kanyon Ulusal Parkı'na götürdü. Şeyma Subaşı da romantik karelerle bu geziyi hayranlarıyla paylaştı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda romantik pozlar

Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya gelmişti. Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, ilişkilerine bir şans daha vermişti.

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Uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Subaşı, sevgilisiyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.

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Mohammed Alsaloussi, sevgilisini özel helikopterle Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı’na götürdü.
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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Amerika'daki ilk ulusal parklardan olan Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda romantik pozlar verdi.

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Subaşı paylaşımına "Meedo bana dünyanın 8'inci harikası dedi" notunu yazdı.

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Şeyma Subaşı’nın paylaştığı kareler kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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