Şeyma Subaşı'yı o halde görenler şaştı kaldı! Kısacık saçlarıyla poz verdi

Son dönemde yine özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı şu sıralar İstanbul'da... Eski eşinin düğün paylaşımlarını beğenmesiyle gündeme gelen Subaşı adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı, Instagram hikayelerinin 1.2 milyon kişi tarafından izlendiğini duyurunca dikkat çekmişti.

Bir video paylaşarak izlenme sayılarını takipçileriyle paylaşan Subaşı, görüntülerini "Sabır" notu ile yayınlamıştı.

Paylaşımı kısa sürede ilgi gören Subaşı bu sefer de çekimlerden bir paylaşımda bulundu. Siyah kısa saçlarıyla poz veren Şeyma Subaşı'yı görenler şaştı kaldı. Şeyma Subaşı'nın kısacık saçlı hali hemen gündem oldu.

Peruk takan Şeyma Subaşı hemen peruğu çıkararak saçlarının yerinde olduğunu da gösterdi.

Ancak fenomene "Ay çok korktum", "Çok kötü bir an eyvah dedim", "Aklım çıktı", "Gerçek sandım" yorumları geldi.