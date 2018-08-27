MAGAZİN

Sezen Aksu, Adile Naşit adını hatıra ormanı ile yaşatacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sinema ve tiyatro oyuncusu Adile Naşit’i unutmadı. Naşit’in adı Sezen Aksu’nun TEMA Vakfı aracılığıyla kurduğu hatıra ormanıyla yaşayacak.

Sezen Aksu, Adile Naşit adını hatıra ormanı ile yaşatacak

Sezen Aksu, 1987 yılında hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Adile Naşit anısına, TEMA Vakfı aracılığıyla 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı kurdu. Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile Denizli’de tesis edilen sahalara kızılçam türü fidan dikimleri yapıldı. Fidanların 2 bin 152 adedi Çal ve 2 bin 848 adedi ise Sundurlu’da bulunan iki ayrı ağaçlandırma sahasında toprakla buluştu.

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SEZEN AKDU BUGÜNE KADAR 19 BİN FİDAN DİKTİ

Sezen Aksu 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü TEMA Vakfı'nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı'na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti. Öte yandan, 2008 yılında değerli müzik adamları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı'nın adlarına 4 bin adet fidanı TEMA Vakfı'nın Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı’nda, 2015 yılında ise söz yazarı Aysel Gürel adına Balıkesir Kepsut’ta 5 bin adet fidanı Aysel Gürel Hatıra Ormanı'nda toprakla buluşturmuştu.

Adile Naşit adına tesis edilen sahalar ile birlikte Sezen Aksu'nun katkısı ile dikilen fidan miktarı 19 bine ulaştı.

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sezen aksu adile naşit

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