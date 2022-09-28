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Sezen Aksu'dan İranlı kadınlara destek: Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir

28.09.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini ile ilgili Sezen Aksu da bir mesaj paylaştı. Sezen Aksu "Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir" dedi.

Sezen Aksu'dan İranlı kadınlara destek: Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polislerinin gözaltına aldığı Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi karıştırdı. Ülkenin batısında başlayarak şehir merkezi Tahran'a kadar ulaşan gösteriler devam ederken, başörtülerini yakarak, saçlarını keserek eylem yapan kadınlara bir destek de ünlü şarkıcı Sezen Aksu'dan geldi.

"ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM"

Sezen Aksu, resmi internet sitesinden açıklamada bulunarak "Özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum" diyen Aksu, şu ifadeleri kullandı:

''Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum, acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?

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İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum...

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Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir"

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Anahtar Kelimeler:
İran Sezen Aksu kadınları
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