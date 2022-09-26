Melek Mosso İranlı kadınlara destek için Harbiye'deki konserinde saçlarını kesti!

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolarda, eylemlerin sembol ismi haline gelen 20 yaşındaki Hadis Najafi'nin 6 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Erkek, kadın demeden milyonlarca insanın sokaklara İran'da polis ile halk karşı karşıya gelirken, protestolara destek vermek isteyen binlerce kadın da başörtülerini atıp saçlarını kesmişlerdi.

SAHNEDE SAÇLARINI KESTİ

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara bir destek de ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan geldi. "Bu gece tüm kadınlar adına söylüyorum şarkılarımı" diyen Mosso, İranlı kadınlara destek olmak adına sahnede saçlarını kesti.

Sahnede saçlarını keserek İran halkının yanında olduğunu ifade eden Mosso'nun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.



