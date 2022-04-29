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Sezen Aksu Her Şeye Rağmen'in demosunu paylaştı! "Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum"

29.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısıyla Türkiye'de gündem olan ve eleştirilen Sezen Aksu'dan yeni demo geldi. Sezen Aksu Her Şeye Rağmen'in demosunu paylaştı. Sosyal medya hesabından yeni demosunu paylaşan Sezen Aksu şeni şarkısının sözleriyle dikkat çekti.

"Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısından sonra eleştirilerin odağı olan Sezen Aksu yeni demo paylaştı. "Yeni demo yayında..." notuyla şarkısının sözlerini paylaşan Sezen Aksu heyecanlandırdı.

Söz-beste Sezen Aksu ve düzenlemenin Mustafa Ceceli'ye ait olduğu şarkının sözleri şöyle:

SEZEN AKSU HER ŞEYE RAĞMEN SÖZLERİ

"Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen
Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken

Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?
Nasıl direniyor insan hâlâ?
Gerçekten ümit var mı?
Ah, bunca günahla

Bari sen bırakma ellerimi
Bari sen yapma
Şimdi her zamandan
Daha fazla sarılmalıyız aşka

Yanıyor dünya, sonumuz yakın
Gel bütün gücünle kalbime tutun
Ağlıyor dünya, hâlimiz hazin
Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum."

Sezen Aksu'nun şarkısını paylaşmasının ardından binlerce "Şahane", "Sözler olağanüstü" yorumları geldi.

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