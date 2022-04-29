Sezen Aksu Her Şeye Rağmen'in demosunu paylaştı! "Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum"

"Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısından sonra eleştirilerin odağı olan Sezen Aksu yeni demo paylaştı. "Yeni demo yayında..." notuyla şarkısının sözlerini paylaşan Sezen Aksu heyecanlandırdı.
Söz-beste Sezen Aksu ve düzenlemenin Mustafa Ceceli'ye ait olduğu şarkının sözleri şöyle:
"Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen
Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken
Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?
Nasıl direniyor insan hâlâ?
Gerçekten ümit var mı?
Ah, bunca günahla
Bari sen bırakma ellerimi
Bari sen yapma
Şimdi her zamandan
Daha fazla sarılmalıyız aşka
Yanıyor dünya, sonumuz yakın
Gel bütün gücünle kalbime tutun
Ağlıyor dünya, hâlimiz hazin
Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum."
Sezen Aksu'nun şarkısını paylaşmasının ardından binlerce "Şahane", "Sözler olağanüstü" yorumları geldi.
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