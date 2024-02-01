Sezen Aksu'nun İki Delilik şarkısına "Aşk Mevsimi" klibi!

Yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Duygu Sarışın'ın yer aldığı Aşk Mevsimi filmi 2 Şubat'ta vizyona girecek.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ tanıtımlarıyla büyük beğeni topladı.

AŞK MEVSİMİ KONUSU

Aşk Mevsimi filmi hikâyesi ile olduğu kadar şarkılarıyla da izleyicisinden tam not alacak. Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikâyesini konu alan ve ‘Hayat arkadaşı mı?’ yoksa ‘hayatının aşkı mı?’ sorularını sordurtan Aşk Mevsimi filminden Sezen Aksu’nun 'İkili Delilik' isimli şarkısına özel bir klip yayınlandı.

Şirin ile Ali Yaman’ın aşk hikayesinde anlamlı bir yer tutan şarkı için film görüntüleriyle birlikte çok duygusal ve özel bir klip yayınlandı.

AŞK MEVSİMİ OYUNCULARI

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.







