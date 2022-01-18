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Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleri neler? İşte Hz. Adem ve Hz. Havva sözlerinin yer aldığı şarkı...

18.01.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözlerinde geçen bazı cümleler sonrası Minik Serçe lakaplı sanatçıya tepki yağmıştı. Hz. Adem ve Hz. Havva'dan bahsedilen şarkının sözleri merak ediliyor. İşte Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleri...

Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleri neler? İşte Hz. Adem ve Hz. Havva sözlerinin yer aldığı şarkı...

Sezen Aksu çıkardığı yeni şarkıyla Twitter'da gündem oldu. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözlerinde geçen bazı cümlelerin ardından Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'ya sosyal medyada tepki yağdı. Günlerdir en çok konuşulan isimlerin başında gelen Sezen Aksu, evinin önünde de protesto edildi. Peki Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleri neler?

SEZEN AKSU - ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKISI SÖZLERİ!

Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak

Binmişiz bir aIamate
Gidiyoruz kıyamete
SeIam söyIeyin o cahiI
Havva iIe Ademe

Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette

Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak

GüI de var dikende
Aşk da var savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta

Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette

AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak

AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak

Yazın veda edişi
ŞöIenIerIere şarkıIarIa
BaharIarın geIişi
Kırmızı mor yeşiI la la
Ne şahane

Ne şahene bir şey yaşamak

AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Ne şahene bir şey yaşamak

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