Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleri neler? İşte Hz. Adem ve Hz. Havva sözlerinin yer aldığı şarkı...

Sezen Aksu çıkardığı yeni şarkıyla Twitter'da gündem oldu. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözlerinde geçen bazı cümlelerin ardından Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'ya sosyal medyada tepki yağdı. Günlerdir en çok konuşulan isimlerin başında gelen Sezen Aksu, evinin önünde de protesto edildi. Peki Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleri neler?

SEZEN AKSU - ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKISI SÖZLERİ!

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Binmişiz bir aIamate

Gidiyoruz kıyamete

SeIam söyIeyin o cahiI

Havva iIe Ademe

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

GüI de var dikende

Aşk da var savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahene bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahene bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Yazın veda edişi

ŞöIenIerIere şarkıIarIa

BaharIarın geIişi

Kırmızı mor yeşiI la la

Ne şahane

Ne şahene bir şey yaşamak

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Ne şahene bir şey yaşamak

