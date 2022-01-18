Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleri neler? İşte Hz. Adem ve Hz. Havva sözlerinin yer aldığı şarkı...

Sezen Aksu çıkardığı yeni şarkıyla Twitter'da gündem oldu. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözlerinde geçen bazı cümlelerin ardından Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'ya sosyal medyada tepki yağdı. Günlerdir en çok konuşulan isimlerin başında gelen Sezen Aksu, evinin önünde de protesto edildi. Peki Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleri neler?
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Binmişiz bir aIamate
Gidiyoruz kıyamete
SeIam söyIeyin o cahiI
Havva iIe Ademe
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
GüI de var dikende
Aşk da var savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Yazın veda edişi
ŞöIenIerIere şarkıIarIa
BaharIarın geIişi
Kırmızı mor yeşiI la la
Ne şahane
Ne şahene bir şey yaşamak
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Ne şahene bir şey yaşamak
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