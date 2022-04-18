Eski futbolcu Sezer Öztürk günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Almanya'da doğan eski futbolcu, burada üçüncü nesil Türk olarak Türklerin yoğun yaşadığı Velbert kasabasında büyümüş ve son olarak 2015 yılında kiralık olarak Eskişehirspor'da oynamıştır. Peki Sezer Öztürk kimdir? Eski futbolcu Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcunun hayatı ve biyografisi haberimizde.

SEZER ÖZTRÜK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 yılında Almanya'da dünyaya gerlmiştir.

Eski futbolcu Sezer Öztürk Karslıdır fakat çocukluğu işçi olarak Almanya'da yaşayan ailesi sebebiyle, Velbert'te geçmiştir.

SEZER ÖZTÜRK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sezer Öztürk'ün altyapı kariyeri:

Türkgücü Velbert

SSVg Velbert

TVD Velbert

1995-1996 Rot-Weiss Essen

1996-2004 Bayer 04 Leverkusen

Sezer Öztürk'ün profesyonel kariyeri:

2004-2006 Bayer Leverkusen

2005 → Beerschot (kiralık)

2006 Nürnberg 2

2006-2009 Manisaspor

2009-2011 Eskişehirspor

2011-2013 Fenerbahçe

2013-2015 Beşiktaş

2014-2015 → Başakşehir (kiralık)

2015 → Eskişehirspor (kiralık)

Sezer Öztürk'ün milli takım kariyeri:

1999-2000 Türkiye U-15

2000-2001 Türkiye U-16

2001 Türkiye U-17

2002 Türkiye U-18

2003-2004 Türkiye U-19

2005 Türkiye U-20

2006 Türkiye Türkiye A2

