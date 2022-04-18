Eski futbolcu Sezer Öztürk günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Almanya'da doğan eski futbolcu, burada üçüncü nesil Türk olarak Türklerin yoğun yaşadığı Velbert kasabasında büyümüş ve son olarak 2015 yılında kiralık olarak Eskişehirspor'da oynamıştır. Peki Sezer Öztürk kimdir? Eski futbolcu Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcunun hayatı ve biyografisi haberimizde.
Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 yılında Almanya'da dünyaya gerlmiştir.
Eski futbolcu Sezer Öztürk Karslıdır fakat çocukluğu işçi olarak Almanya'da yaşayan ailesi sebebiyle, Velbert'te geçmiştir.
Sezer Öztürk'ün altyapı kariyeri:
Türkgücü Velbert
SSVg Velbert
TVD Velbert
1995-1996 Rot-Weiss Essen
1996-2004 Bayer 04 Leverkusen
Sezer Öztürk'ün profesyonel kariyeri:
2004-2006 Bayer Leverkusen
2005 → Beerschot (kiralık)
2006 Nürnberg 2
2006-2009 Manisaspor
2009-2011 Eskişehirspor
2011-2013 Fenerbahçe
2013-2015 Beşiktaş
2014-2015 → Başakşehir (kiralık)
2015 → Eskişehirspor (kiralık)
Sezer Öztürk'ün milli takım kariyeri:
1999-2000 Türkiye U-15
2000-2001 Türkiye U-16
2001 Türkiye U-17
2002 Türkiye U-18
2003-2004 Türkiye U-19
2005 Türkiye U-20
2006 Türkiye Türkiye A2
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