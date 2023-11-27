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  4. Sezgin Polat ve Şükran Polat boşanıyor mu? Dilan Polat'ın kankası açıkladı

Sezgin Polat ve Şükran Polat boşanıyor mu? Dilan Polat'ın kankası açıkladı

27.11.2023 12:37 | Son Güncelleme:
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Engin Polat'ın tutuklu babası Sezgin Polat'ın annesi Şükran Polat'ı aldattığı iddiaları gündeme geldi. Dilan Polat'ın yakın dostu aileyi ziyaret ederek hem fenomenin çocuklarıyla ilgili bilgi verdi hem de iddiaları yalanladı.

Dilan Polat ve Engin Polat kadar aileleri de gündemde. Tutuklu bulunan Engin Polat'ın babasının Şükran Polat ile boşanacağı iddiaları sosyal medyada yayıldı.

"Dilan benim kız kardeşim" diyen fenomenin arkadaşı Canan Toprak aileyi ziyaret etti. 2. Sayfa'nın iddialarına da ateş püsküren Toprak bu iddiaları yalanladı.

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Canan Toprak Dilan Polat'ın çocuklarına Engin Polat'ın annesinin baktığını söylerken boşanma iddialarını yalanladı ve şunları yazdı:

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey... Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

"Bir de şey dedi biz boşanmıyoruz salı günü gidip beyimi göreceğim kimse boşuna haber yapmasın."

Ekran Alıntısı

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Dilan Polat anne ele
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