Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla ne kadar gündemdeyse cezaevi hayatıyla da gündemde. Son olarak Polat çifti arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

İddialara göre Dilan Polat, görüşmede psikolojisinin bozulduğunu anlatarak “İntihar etmek istiyorum” dedi. Bunun üzerine ise avukatlar cezaevine gitti, ancak fenomenin yakınları bu iddiaları yalanladı.

Dilan Polat'a dair 2. Sayfa'da yeni iddialar bulundu. Magazin programında yer alan iddialara göre; telefon görüşmesi sonrasında cezaevi yönetimi önlemleri arttırdı.

Müge Dağıstanlı konuşmasında "Koğuşu gören kameralar 24 saat sıkı gözetim altına alınmış, kantinden aldığı her şey kontrol ediliyor. Aynı zamanda cezaevi psikoloğu devrede. Bir de iki kardeşe sataşma olmaması için yanlarında bir infaz koruma memuru duruyor" dedi.









