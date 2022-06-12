Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf! "Cinsiyetsiz ve androjen buldum"

Gülşen'in sosyal medyada alay konusu olan İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'ye benzetilen görüntüsüne bir yorum da Sezgin Süngüç ve Fezi Altun'dan geldi.

GÜLŞEN'İN O GÖRÜNTÜSÜ DONATELLA VERSACE'YE BENZETİLMİŞTİ

Sezgin Süngüç ve Fezi Altun, YouTube programlarında bir derginin stil ödülleri gecesine katılan ünlü isimleri değerlendirdi.

Pop müziğin sevilen ismi Gülşen'de ikilinin yorumlarından nasibini aldı. Sezgin Süngüç ve Fezi Altun, ödül gecesindeki stiliyle Donatella Versace'ye benzetilen ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

'GÜLŞEN ÇOK FARKLI DURUYOR' DEYİP BOMBAYI PATLATTI: "CİNSİYETSİZ VE ANDROJEN GİBİ"

Seçkin Süngüç, Gülşen'in makyajı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gülşen'i çok şey buldum: Cinsiyetsiz, androjen gibi, çok farklı duruyor. Ama olumlu mu, olumsuz mu, nasıl bir yankısı olur bu söylediğimin bilemiyorum"

"KAŞSIZLIK GÜLŞEN'İ YORGUN GÖSTERMİŞ"

Fezi Altun, bazen kaşsızlığın insanı çok genç gösterdiğini ifade edip Gülşen'in olay olan fotoğrafını kastederek kaşsızlığın bazı durumlarda ise insanı olduğundan da yorgun gösterebildiğini sözlerine ekledi.

"Burada kaşsızlık en büyük problem bence. Fotoğraf çekimlerinde ya da klip çekiminde makyajla yedirebiliyorsun ama bu kadar platin kaş ve saç bence iyi durmuyor. Ki Gülşen çıktığı her sahnede saçı ve makyajıyla iyi görüntü veriyor." diyen Sezgin Süzgünç'ün lafını bölen Fezi Altun "Zaten yılın stil ikonu ödülünü aldı. Seçkin sen bu makyajda neyi değiştirirdin mesela?" diye sordu.

"GÜLŞEN'İ SEKSİ VE KUTU BEBEĞİ GİBİ GÖRMEYE ALIŞMIŞIZ"

Seçkin Süngüç bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Kaş hiç yok ve bu biraz yaşlı da gösteriyor bence. Bence Gülşen güzel bir kadın ve ben onu daha güzel, seksi, kutu bebeği gibi görmeye alışığım. Sen beğendin mi? Ben anlamadım beğenip beğenmediğini..."

GÜLŞEN'İN MAKYAJI, ÇAĞIN ÖTESİNDE GÖZÜKEN BİR MAKYAJ

Fezi Altun, Sezgin Süngüç'ün sorusu üzerine şunları söyledi:

"Şöyle söyleyeyim: Çağın ötesinde gözüken bir makyaj. Dediğin gibi çok androjen. Belki de mesajı gerçekten buydu... Kaşsızlık yorgun göstermiş."

