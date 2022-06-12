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Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf! "Cinsiyetsiz ve androjen buldum"

12.06.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in sosyal medyada alay konusu olan fotoğrafına bir yorum da Sezgin Süngüç ve Fezi Altun'dan geldi. Bir derginin ödül törenine katılan ünlü isimlerin makyajlarını YouTube programında yorumlayan Sezgin Süngüç ve Fezi Altun, Gülşen'e yapılan makyajı beğenmediklerini açık bir yüreklilikle dile getirdi. Ünlü şarkıcıyı ve hayranlarını kızdıracak ifadeler kullanan Sezgin Süngüç, Gülşen'i cinsiyetsiz ve androjen bulduğunu belirten ifadeler kullanarak izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf! "Cinsiyetsiz ve androjen buldum"

Gülşen'in sosyal medyada alay konusu olan İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'ye benzetilen görüntüsüne bir yorum da Sezgin Süngüç ve Fezi Altun'dan geldi.

Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf!

GÜLŞEN'İN O GÖRÜNTÜSÜ DONATELLA VERSACE'YE BENZETİLMİŞTİ

Sezgin Süngüç ve Fezi Altun, YouTube programlarında bir derginin stil ödülleri gecesine katılan ünlü isimleri değerlendirdi.

Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf!

Pop müziğin sevilen ismi Gülşen'de ikilinin yorumlarından nasibini aldı. Sezgin Süngüç ve Fezi Altun, ödül gecesindeki stiliyle Donatella Versace'ye benzetilen ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf!

Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf!

'GÜLŞEN ÇOK FARKLI DURUYOR' DEYİP BOMBAYI PATLATTI: "CİNSİYETSİZ VE ANDROJEN GİBİ"

Seçkin Süngüç, Gülşen'in makyajı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gülşen'i çok şey buldum: Cinsiyetsiz, androjen gibi, çok farklı duruyor. Ama olumlu mu, olumsuz mu, nasıl bir yankısı olur bu söylediğimin bilemiyorum"

Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf!

"KAŞSIZLIK GÜLŞEN'İ YORGUN GÖSTERMİŞ"

Fezi Altun, bazen kaşsızlığın insanı çok genç gösterdiğini ifade edip Gülşen'in olay olan fotoğrafını kastederek kaşsızlığın bazı durumlarda ise insanı olduğundan da yorgun gösterebildiğini sözlerine ekledi.

Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf!

"Burada kaşsızlık en büyük problem bence. Fotoğraf çekimlerinde ya da klip çekiminde makyajla yedirebiliyorsun ama bu kadar platin kaş ve saç bence iyi durmuyor. Ki Gülşen çıktığı her sahnede saçı ve makyajıyla iyi görüntü veriyor." diyen Sezgin Süzgünç'ün lafını bölen Fezi Altun "Zaten yılın stil ikonu ödülünü aldı. Seçkin sen bu makyajda neyi değiştirirdin mesela?" diye sordu.

Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf!

"GÜLŞEN'İ SEKSİ VE KUTU BEBEĞİ GİBİ GÖRMEYE ALIŞMIŞIZ"

Seçkin Süngüç bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Kaş hiç yok ve bu biraz yaşlı da gösteriyor bence. Bence Gülşen güzel bir kadın ve ben onu daha güzel, seksi, kutu bebeği gibi görmeye alışığım. Sen beğendin mi? Ben anlamadım beğenip beğenmediğini..."

GÜLŞEN'İN MAKYAJI, ÇAĞIN ÖTESİNDE GÖZÜKEN BİR MAKYAJ

Fezi Altun, Sezgin Süngüç'ün sorusu üzerine şunları söyledi:

"Şöyle söyleyeyim: Çağın ötesinde gözüken bir makyaj. Dediğin gibi çok androjen. Belki de mesajı gerçekten buydu... Kaşsızlık yorgun göstermiş."

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