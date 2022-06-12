Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf! "Cinsiyetsiz ve androjen buldum"

Gülşen'in sosyal medyada alay konusu olan İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'ye benzetilen görüntüsüne bir yorum da Sezgin Süngüç ve Fezi Altun'dan geldi.
Sezgin Süngüç ve Fezi Altun, YouTube programlarında bir derginin stil ödülleri gecesine katılan ünlü isimleri değerlendirdi.
Pop müziğin sevilen ismi Gülşen'de ikilinin yorumlarından nasibini aldı. Sezgin Süngüç ve Fezi Altun, ödül gecesindeki stiliyle Donatella Versace'ye benzetilen ünlü şarkıcıyı eleştirdi.
Seçkin Süngüç, Gülşen'in makyajı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Gülşen'i çok şey buldum: Cinsiyetsiz, androjen gibi, çok farklı duruyor. Ama olumlu mu, olumsuz mu, nasıl bir yankısı olur bu söylediğimin bilemiyorum"
Fezi Altun, bazen kaşsızlığın insanı çok genç gösterdiğini ifade edip Gülşen'in olay olan fotoğrafını kastederek kaşsızlığın bazı durumlarda ise insanı olduğundan da yorgun gösterebildiğini sözlerine ekledi.
"Burada kaşsızlık en büyük problem bence. Fotoğraf çekimlerinde ya da klip çekiminde makyajla yedirebiliyorsun ama bu kadar platin kaş ve saç bence iyi durmuyor. Ki Gülşen çıktığı her sahnede saçı ve makyajıyla iyi görüntü veriyor." diyen Sezgin Süzgünç'ün lafını bölen Fezi Altun "Zaten yılın stil ikonu ödülünü aldı. Seçkin sen bu makyajda neyi değiştirirdin mesela?" diye sordu.
Seçkin Süngüç bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:
"Kaş hiç yok ve bu biraz yaşlı da gösteriyor bence. Bence Gülşen güzel bir kadın ve ben onu daha güzel, seksi, kutu bebeği gibi görmeye alışığım. Sen beğendin mi? Ben anlamadım beğenip beğenmediğini..."
Fezi Altun, Sezgin Süngüç'ün sorusu üzerine şunları söyledi:
"Şöyle söyleyeyim: Çağın ötesinde gözüken bir makyaj. Dediğin gibi çok androjen. Belki de mesajı gerçekten buydu... Kaşsızlık yorgun göstermiş."
Okuyucu Yorumları 0 yorum