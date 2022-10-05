Sezon başı olmadı, devre arasında gidiyor! Victor Nelsson'un bonservisinde indirim yapıldı

Galatasaray'da savunmada bir ayrılık daha yaşanabilir. Sezon başında Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun ardından Nelsson da devre arasında takımdan ayrılabilir.
Galatasaray'dan 1 milyon Euro garanti ücret kazanan Nelsson yeni sözleşmesiyle birlikte 1.3 milyon Euro kazanacak. 25 milyon Euro serbest kalma bedeli ise yeni sözleşmede değişmedi.
Galatasaray'ın Nelsson'a 20 milyon Euro gibi bir teklif gelmesi halinde transferine izin vereceği öğrenildi. Dünya Kupası'nın ardından taliplerinin artmasına kesin gözüyle bakılan Nelsson'un devre arasında Galatasaray'dan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek.
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