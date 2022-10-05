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Sezon başı olmadı, devre arasında gidiyor! Victor Nelsson'un bonservisinde indirim yapıldı

05.10.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında Sevilla'nın istediği fakat sarı-kırmızılıların vermediği Victor Nelsson'un bonservis bedeli belli oldu. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinde pazarlık payı bıraktı.

Sezon başı olmadı, devre arasında gidiyor! Victor Nelsson'un bonservisinde indirim yapıldı
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da savunmada bir ayrılık daha yaşanabilir. Sezon başında Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun ardından Nelsson da devre arasında takımdan ayrılabilir.

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

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Galatasaray'dan 1 milyon Euro garanti ücret kazanan Nelsson yeni sözleşmesiyle birlikte 1.3 milyon Euro kazanacak. 25 milyon Euro serbest kalma bedeli ise yeni sözleşmede değişmedi.

20 MİLYON EURO'YA TAMAM

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Galatasaray'ın Nelsson'a 20 milyon Euro gibi bir teklif gelmesi halinde transferine izin vereceği öğrenildi. Dünya Kupası'nın ardından taliplerinin artmasına kesin gözüyle bakılan Nelsson'un devre arasında Galatasaray'dan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek.


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Victor Nelsson galatasaray sezon bıraktı
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