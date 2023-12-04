Sezon başı olmamıştı, ara transferde işlem tamam! Fenerbahçe, Krunic transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken sezon başında kadrosuna katmak için uğraş verdiği bir isimde mutlu sona yakın.

MUTLU SON YAKIIN

İtalyan kaynaklara göre, yaz transferinde Milan'ın inadını aşamayan Fenerbahçe, şimdi Krunic'i kadrosuna katmaya çok yakın.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ...

Sarı-Lacivertlilerin teklifi, 30 yaşındaki oyuncu için Milan'a 4 milyon Euro, Krunic'e ise yıllık 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık bir önerildi. Krunic'ten en yüksek geliri elde etmeyi hedefleyen Milan'ın oyuncusu ile 2025'e kadar süren sözleşmesi olduğu belirtiliyor.





