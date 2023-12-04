SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Sezon başı olmamıştı, ara transferde işlem tamam! Fenerbahçe, Krunic transferinde mutlu sona yakın

Sezon başı olmamıştı, ara transferde işlem tamam! Fenerbahçe, Krunic transferinde mutlu sona yakın

04.12.2023 15:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Milan'dan Rade Krunic'i kadrosuna katmak üzere. İtalyan kaynaklara göre, Sarı-Lacivertliler 30 yaşındaki oyuncuya 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Milan
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken sezon başında kadrosuna katmak için uğraş verdiği bir isimde mutlu sona yakın.

MUTLU SON YAKIIN

8983332eaf3d4de0a0d86fb2663ac8f1

İtalyan kaynaklara göre, yaz transferinde Milan'ın inadını aşamayan Fenerbahçe, şimdi Krunic'i kadrosuna katmaya çok yakın.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ...

Krunic_son

Sarı-Lacivertlilerin teklifi, 30 yaşındaki oyuncu için Milan'a 4 milyon Euro, Krunic'e ise yıllık 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık bir önerildi. Krunic'ten en yüksek geliri elde etmeyi hedefleyen Milan'ın oyuncusu ile 2025'e kadar süren sözleşmesi olduğu belirtiliyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayer Leverkusen, namağlup yoluna devam ediyorBayer Leverkusen, namağlup yoluna devam ediyor
Kopenhaglı oyuncudan Okan Buruk'a tepki: Saygısızca!Kopenhaglı oyuncudan Okan Buruk'a tepki: Saygısızca!
Luis Suarez veda maçında gol attı!Luis Suarez veda maçında gol attı!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe transfer dönemi yaşında sezon
En Çok Okunan Haberler
Marmara'daki depremler sonrası bu hale geldiler! Bakanlık harekete geçti

Marmara'daki depremler sonrası bu hale geldiler! Bakanlık harekete geçti

Ertesi sabahı erken seçim konuşulur' Külünk'ten dikkat çeken sözler

Ertesi sabahı erken seçim konuşulur' Külünk'ten dikkat çeken sözler

G.Saray maçında hocasız! A. Demirspor'da Patrick Kulivert kovuldu

G.Saray maçında hocasız! A. Demirspor'da Patrick Kulivert kovuldu

Serdal Adalı kaybetti, transfer yattı! İşte anlaştığı yıldız

Serdal Adalı kaybetti, transfer yattı! İşte anlaştığı yıldız

Bellingham'ın adayı Arda Güler! "Bizi büyülüyor"

Bellingham'ın adayı Arda Güler! "Bizi büyülüyor"

O fotoğraf sonu oldu! G.Saray'da 2 ayrılık 2 transfer

O fotoğraf sonu oldu! G.Saray'da 2 ayrılık 2 transfer

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.