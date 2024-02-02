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Sezon başında Aston Villa'ya kiralanmıştı, Zaniolo gittiği gibi geri dönüyor! Satın alma opsiyonu kullanılmıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2024 15:27 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı ve sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo ile alakalı olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. Buna göre; Ada'da bekleneni veremeyen Zaniolo için Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Galatasaray'da sezon öncesi İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo için yeni gelişmeler yaşanıyor.

GİTTİĞİ GİBİ GERİ DÖNÜYOR

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The Athletic'in haberine göre Aston Villa, Zaniolo'yu Galatasaray'a geri göndermeyi planlıyor.

OPSİYONU KULLANILMIYOR

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Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti art 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

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