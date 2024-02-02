Sezon başında Aston Villa'ya kiralanmıştı, Zaniolo gittiği gibi geri dönüyor! Satın alma opsiyonu kullanılmıyor

Galatasaray'da sezon öncesi İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo için yeni gelişmeler yaşanıyor.
The Athletic'in haberine göre Aston Villa, Zaniolo'yu Galatasaray'a geri göndermeyi planlıyor.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti art 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.
Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.