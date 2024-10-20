Sezon başında ayrılmıştı... Geri dönüyor! Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl hamlesi

Beşiktaş'ta formasını 2 sezon boyunca giyen ancak Van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'a transfer olan Tayfur Bingöl için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜYOR

Hollandalı teknik adam siyah - beyazlılardaki kadro derinliğini arttırmak istiyor. Yabancı kuralından kaynaklı yurt içi transfere gözünü çeviren Beşiktaş, sezon başında gönderdiği Tayfur Bingöl'ü tekrardan renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Tayfur Bingöl'ü yeniden kadrosuna katacak olan Beşiktaş'a Eyüpspor tarafı transferin gerçekleşmesi için zorluk çıkarmayacak.

5 MAÇTA 199 DAKİKA SÜRE ALDI

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'a katılan Bingöl, bu sezon 5 karşılaşmada toplam 199 dakika forma şansı buldu.