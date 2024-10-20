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Sezon başında ayrılmıştı... Geri dönüyor! Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl hamlesi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.10.2024 18:32
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Geçtiğimiz 2 sezon Beşiktaş formasını terleten ve sezon başında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'a transfer olan Tayfur Bingöl, van Bronckhorst'un kadro derinliğini genişletmek istemesi üzerine devre arasında takıma geri dönüyor. Yeni kulübü Eyüpspor tarafı ise bu konuda siyah beyazlı takıma zorluk çıkarmayarak transferde işini kolaylaştıracak. İşte detaylar...

Sezon başında ayrılmıştı... Geri dönüyor! Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl hamlesi
Tayfur Bingöl

Tayfur Bingöl

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Beşiktaş'ta formasını 2 sezon boyunca giyen ancak Van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'a transfer olan Tayfur Bingöl için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜYOR

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Hollandalı teknik adam siyah - beyazlılardaki kadro derinliğini arttırmak istiyor. Yabancı kuralından kaynaklı yurt içi transfere gözünü çeviren Beşiktaş, sezon başında gönderdiği Tayfur Bingöl'ü tekrardan renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Tayfur Bingöl'ü yeniden kadrosuna katacak olan Beşiktaş'a Eyüpspor tarafı transferin gerçekleşmesi için zorluk çıkarmayacak.

5 MAÇTA 199 DAKİKA SÜRE ALDI

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Yaz transfer döneminde Eyüpspor'a katılan Bingöl, bu sezon 5 karşılaşmada toplam 199 dakika forma şansı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tayfur Bingöl beşiktaş
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