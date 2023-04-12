Sezon başında transferdilmişti, Juan Mata ayrılmak istiyor! Eski takımı Valenci'ya gidebilir

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan lider Galatasaray sezon sonu planlaması için de kolları şimdiden sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar sezon başı ve ara transferde kadrosuna kattığı isimlerle yalnızca ülkemizde değil Avrupa'da da büyük yankı yaratmayı başarırken, sezon başı kadroya katılan isimlerden birinden 'ayrılık talebi' geldiği öğrenildi.

AYRILIK KARARI

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, İspanyol basınındaki habere göre, sezon başı kadroya katılan Juan Mata Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

ESKİ TAKIMINA DÖNMEK İSTİYOR

El Gol'ün haberine göre; 2007-2011 yılları arasında formasını giydiği eski takımı Valencia'ya dönmek istediği belirtildi. Haberde LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Valencia'nin küme düşmesi bile Mata'nın kararını etkilemeyeceği vurgulandı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılıların, Mata'nın bu kararı sonrası oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.



