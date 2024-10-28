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Sezon sonu ayrılacak mı? Fernando Muslera'dan derbi galibiyetinin ardından veda açıklaması

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.10.2024 22:34
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Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Urugaylı file bekçisi, gelen soruya verdiği yanıt dikkatleri çekti. İşte detaylar...

Sezon sonu ayrılacak mı? Fernando Muslera'dan derbi galibiyetinin ardından veda açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçti. Mücadele sonrası sezon sonu sözleşmesi bitecek olan kaptan Fernando Muslera, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte kaptan Fernando Muslera'nın açıklamaları;

''5. YILDIZ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ''

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  1. şampiyonluklarını yaşayarak 5. yıldızı hedeflediklerini dile getiren Muslera, "Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

SEZON SONU AYRILACAK MI?

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sezon sonunda sözleşemesi sona erecek olan Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz." sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

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Şampiyonluk hakkında konuşan tecrübeli file bekçisi, "Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız." ifadeleriyle hedeflerini açıkladı.

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Fernando Muslera galatasaray
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