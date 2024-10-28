Sezon sonu ayrılacak mı? Fernando Muslera'dan derbi galibiyetinin ardından veda açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçti. Mücadele sonrası sezon sonu sözleşmesi bitecek olan kaptan Fernando Muslera, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte kaptan Fernando Muslera'nın açıklamaları;
sezon sonunda sözleşemesi sona erecek olan Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz." sözlerini sarf etti.
Şampiyonluk hakkında konuşan tecrübeli file bekçisi, "Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız." ifadeleriyle hedeflerini açıkladı.