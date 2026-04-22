Sezon sonu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye! İkinci Çağrı Balta vakası: Sosyal medya karıştı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında altyapı oyuncuları üzerinden süregelen rekabete yeni bir iddia daha eklendi. Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray altyapısında forma giyen Berk Kızıldemir ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
Gazeteci Yakup Çınar’ın aktardığı bilgilere göre 2006 doğumlu orta saha oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe’ye transfer olacak. Genç futbolcunun Galatasaray’da bir süredir kadro dışında yer aldığı da iddialar arasında bulunuyor.
Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile sözleşme imzalaması sonrası sarı-kırmızılı kulüp, usulsüzlük iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmuştu. Bu gelişme, iki kulüp arasındaki altyapı rekabetinin geçmişte de tartışmalı olduğunu hatırlattı.
Berk Kızıldemir ile Çağrı Hakan Balta’nın yakın arkadaş olduğu bilinirken, iki genç oyuncunun aynı takımda forma giyme ihtimali de dikkat çekiyor. Taraflardan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Transfer iddiasının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
