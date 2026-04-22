Sezon sonu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye! İkinci Çağrı Balta vakası: Sosyal medya karıştı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında altyapı oyuncuları üzerinden süregelen rekabete yeni bir iddia daha eklendi. Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray altyapısında forma giyen Berk Kızıldemir ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

SEZON SONU FENERBAHÇE

Gazeteci Yakup Çınar’ın aktardığı bilgilere göre 2006 doğumlu orta saha oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe’ye transfer olacak. Genç futbolcunun Galatasaray’da bir süredir kadro dışında yer aldığı da iddialar arasında bulunuyor.

İKİNCİ ÇAĞRI BALTA VAKASI!

Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile sözleşme imzalaması sonrası sarı-kırmızılı kulüp, usulsüzlük iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmuştu. Bu gelişme, iki kulüp arasındaki altyapı rekabetinin geçmişte de tartışmalı olduğunu hatırlattı.

YAKIN ARKADAŞLAR

Berk Kızıldemir ile Çağrı Hakan Balta’nın yakın arkadaş olduğu bilinirken, iki genç oyuncunun aynı takımda forma giyme ihtimali de dikkat çekiyor. Taraflardan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Transfer iddiasının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.