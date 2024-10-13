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Sezon sonu sözleşmesi sona eren Fernando Muslera'nın geleceğini Okan Buruk canlı yayında duyurdu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 01:48
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı Futbolun 100'ü programında sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kaptan Fernando Muslera'nın geleceği ile ilgili konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

İşte Okan Buruk'tan Muslera sözleri;

"NİYETİ ÜLKESİNE DÖNMEK"

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"Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Sezon bittiğinde ülkesine dönmek istiyor. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip."

''İKNA ETTİK

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"Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu, ikna ettik. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var."

"MUSLERA GİDİNCE KALECİ BULMAK KOLAY DEĞİL"

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"Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini..."Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon euro mu verdi Livakovic'e, 8-9 mu? İyi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak."

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Okan Buruk Fernando Muslera galatasaray
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