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Sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşulan Muslera için Okan Buruk'tan resmi açıklama

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.02.2024 00:01 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, başarılı çalıştırıcı Okan Buruk bu söylentilere son noktayı koydu. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Uzun yıllardır Galatasaray kalesini koruyan ve Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Sparta Prag mücadelesinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

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Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Fernando Muslera, Galatasaray için çok önemli. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemi var. Muslera ile yola devam etmek istiyoruz. Önemini her maç gösteriyor. İsteğimiz devam etmek." ifadelerini kullandı.

TAM 13 YIL...

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13 yıldır Galatasaray forması giyen takım kaptanı Fernando Muslera, 492 maçta forma giydi. Uruguaylı eldiven bir de gol kaydetti. Muslera, 492 maçta kalesinde 521 gol gördü. Ayrıca 176 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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