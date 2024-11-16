Sezonun bomba transferini duyurdu! Anderson Talica devre arası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve sergilediği performansla kalıcı iz bırakan Anderson Talisca tekrardan Türkiye'ye geri dönüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Kış transfer döneminde kurulan iddialı kadroyu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun ılıcalı, Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için Al Nassr ile görüşmelere başladı.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Suudi ekibi Al Nassr'dan yıllık olarak net 12 milyon euro kazanan Anderson Talisca'nın takım içi maaş dengesini bozmayacak şekilde ocak ayında takıma katılması için çalışmalar sürüyor. Brezilyalı yıldız da sarı - lacivertli forma ile tekrardan Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Al-Nassr Sportif Direktörü Adrián Espárraga'nın transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini duyurdu.

TALISCA'NIN RAKAMLARI

30 yaşındaki Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maçta sahaya çıktı ve 8 gol atmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, 2016-2018 yılları arasında ise Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.