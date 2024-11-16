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Sezonun bomba transferini duyurdu! Anderson Talica devre arası Türkiye'ye geri dönüyor

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.11.2024 18:49
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Suudi Arabistan'dan ayrılacağına dair haberler her geçen gün daha da fazla gündeme gelen Anderson Talisca için yeni bomba bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Süper Lig'in iz bırakan oyuncusu Talisca'yı kadroya katmak için görüşmelere başladı.

Sezonun bomba transferini duyurdu! Anderson Talica devre arası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve sergilediği performansla kalıcı iz bırakan Anderson Talisca tekrardan Türkiye'ye geri dönüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

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Kış transfer döneminde kurulan iddialı kadroyu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun ılıcalı, Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için Al Nassr ile görüşmelere başladı.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

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Suudi ekibi Al Nassr'dan yıllık olarak net 12 milyon euro kazanan Anderson Talisca'nın takım içi maaş dengesini bozmayacak şekilde ocak ayında takıma katılması için çalışmalar sürüyor. Brezilyalı yıldız da sarı - lacivertli forma ile tekrardan Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.

İSTANBUL'A GELDİ

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Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Al-Nassr Sportif Direktörü Adrián Espárraga'nın transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini duyurdu.

TALISCA'NIN RAKAMLARI

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30 yaşındaki Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maçta sahaya çıktı ve 8 gol atmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, 2016-2018 yılları arasında ise Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

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