Sezonun bombası Arda Turan'dan! Burak Yılmaz Türkiye'ye Eyüpspor formasıyla dönüyor

2020 yılında Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan ve buradan da Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz 3 yılı teknik adam olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

AYRILIĞI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Tecrübeli oyuncu Hollanda ekibine 3-1 kazanılan Groningen maçının ardından veda ederken, bu karar herkesi şaşkına çevirmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fortuna Sittard'a veda eden Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara" ifadelerini kullanmıştı.

37 yaşındaki oyuncu yaptığı ikinci bir açıklamada ise "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum" diyerek kulübe kesin olarak veda etmişti.

'TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR'

Yaşanan bu durumun ardından tecrübeli golcünün kariyerini noktalayacağı şeklinde iddialar ortaya atılırken, çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor.

ARDA TURAN'IN TAKIMINA GELİYOR

Burak Yılmaz'ın yeni sezonda Arda Turan'ın çalıştırdığı ve TFF 1. Lig'de play-off yarı finaline kalan Eyüpspor'un formasını giyeceği öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun kısa sürede Türkiye'ye geleceği ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

