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Sezonun en iyi golü Ronaldo'nun

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla Juventus'a röveşata ile attığı gol, UEFA tarafından sezonun en iyisi seçildi.

Sezonun en iyi golü Ronaldo'nun

UEFA'nın internet sitesinde gerçekleştirilen 2017-2018 sezonunun en iyi golü anketinde, Ronaldo'nun geçen yıl Real Madrid'de oynarken 3-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında şimdiki takımı Juventus'a röveşata ile attığı gol, 197 bin 496 oyla birinci oldu.

Ankette, Olympique Marsilya'dan Fransız Dimitri Payet'in UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 5-2 yendikleri Leipzig karşısında bulduğu gol, 35 bin 558 oyla ikinci, İspanyol Eva Navarro'nun 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde 2-0 mağlup ettikleri Almanya'ya attığı ikinci gol ise 23 bin 315 oyla üçüncü sırayı aldı.


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cristiano ronaldo real madrid juventus

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