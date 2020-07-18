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Sezonun son derbisi Vodafone Park'ta

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, 19 Temmuz Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. İki takım arasında oynanan maçlarda, Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı. 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi. Bu müsabakayla birlikte iki ezeli rakip, 351. kez kozlarını paylaşacak.

Sezonun son derbisi Vodafone Park'ta

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

ATİBA HUTCHİNSON VE BURAK YILMAZ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.

N'KOUDOU CEZALI

Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.

STOPERLER YENİDEN BİR ARAYA GELİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde stoperlerinden faydalanabilecek. Sezon başından beri bu pozisyonda büyük sorun yaşayan ve istikrarı bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler, derbi müsabakasında 2 stoperini de oynatabilecek. Fenerbahçe'de cezasını atlatan Serdar Aziz 2 maçın ardından formasına kavuşacak.

Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Simon Falette'in de siyah-beyazlılar karşısında oynaması bekleniyor. Fenerbahçe, böylece kadrosunda bulunan 2 stoperini de derbi mücadelesinde yan yana oynatabilecek.

MUHTEMEL KADRO

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş derbisinde şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci (Jailson), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Garry Rodrigues (Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muriqi.

(AA)

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