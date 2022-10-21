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SGK eğitim yardımı ne zaman yapılacak? SGK eğitim yardımı nasıl sorgulanır?

21.10.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi ve şehit çocuklarına eğitim yardımı sağlanıyor. Eğitim yardımının ne zaman yapılacağı ve yardımın nasıl sorgulanacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Peki SGK eğitim yardımı ne zaman yapılacak? SGK eğitim yardımı nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

SGK eğitim yardımı ne zaman yapılacak? SGK eğitim yardımı nasıl sorgulanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından şehit ve gazilerin çocukları ile harp ve vazife malullerinin çocuklarına her sene eğitim yardımı sağlanıyor. Peki SGK eğitim yardımı ne zaman yapılacak? SGK eğitim yardımı nasıl sorgulanır? Eğitim yardımı sorgulaması SGK internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte merak edilenler...

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp ve vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz. Bu kapsamda, ilköğretim için 5 bin 4 lira, ortaöğretim için 7 bin 506 lira, yükseköğretim için 10 bin 8 lira eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz. Evlatlarımıza, kardeşlerimize başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum."

SGK eğitim yardımı ne zaman yapılacak? SGK eğitim yardımı nasıl sorgulanır?

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Bakanlığın yazılı açıklamasında ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere, müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacağı belirtildi.

ÖDEMELER HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?

Eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin, 4/a ve 4/b statüsünden aylık alan hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağı belirtilen açıklamada, 4/a ve 4/b statüsünden aylık almayan hak sahipleri ile 4/c statüsünden aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için ödemelerin aynı banka şubesine aktarılacağı ifade edildi.

Aylığını bunların dışındaki bankalardan alanların ödemelerinin ise Ziraat Bankası şubelerine gönderileceği bildirilen açıklamada, hak sahiplerinin veya yasal temsilcilerinin bankaya müracaat etmeleri halinde ödemelerinin yapılacağı kaydedildi.

EĞİTİM YARDIMI NASIL SORGULANIR?

Eğitim yardımı sorgulamak için SGK'nın, 'https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi/' adresine tıklayınız.

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