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Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.12.2020 23:17 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Real Madrid, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. Ukrayna ekibinin ilk golünü bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Dentinho kaydetti. İşte detaylar...

Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Real Madrid, Shakhtar Donetsk'e konuk oldu.

Karşılaşmayı ev sahibi Shakhtar Donetsk, 57'de bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Dentinho ve 82'de Manor Salomon'un golleriyle 2-0 kazandı.

Ukrayna ekibi ilk maçta da deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yenmişti.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk 7 puana yükselirken Real Madrid 7 puanda kaldı.

Dentinho, 2013 yılında 1 sezon kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta 9 maçta forma giydi. 31 yaşındaki Brezilyalı forvet, gol veya asist katkısı yapmadı.

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