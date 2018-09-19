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Shakhtar Donetsk 2 - 2 Hofenheim (Şampiyonlar Ligi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2018 21:55 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk karşılaşmasında Shakhtar Donetsk ile Hoffenheim, OSK Metalist Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hoffenheim 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Shakhtar Donetsk ile 2-2 berabere kaldı.

Shakhtar Donetsk 2 - 2 Hofenheim (Şampiyonlar Ligi)

Shakhtar Donetsk - Hoffenheim maçı, 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Şampiyonla Ligi F Grubu ilk maçı, OSC Metalist Stadı'nda oynandı.

Hoffenheim 6. dakikada Grillitsch ve 38. dakikada Nordveit'in golleriyle öne geçerken, Shakhtar Donetsk 27. dakikada Ismaily ve 81. dakikada Maycon'un sayıları ile 2 kez eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın son 10 dakikasında etkili olan Shakhtar, galibiyet golünü ise bulamadı.

DEVLER LİGİ'NDE EN GENÇ TEKNİK ADAM

Hoffenheim'da Almanya Milli Takımı forması da giyen Kerem Demirbay, yedek kulübesinde başladığı maçta 64. dakikada oyuna dahil oldu. Öte yandan Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 31 yaş 58 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde görev alan en genç teknik adam oldu.

F Grubu'nun 2. haftasında Hoffenheim evinde Manchester City ile karşılaşacakken, Shakhtar Donetsk ise deplasmanda Lyon'a konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
shakhtar donetsk Hoffenheim Şampiyonlar Ligi Julian Nagelsmann

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