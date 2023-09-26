SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Shakhtar Donetsk başvuruda bulundu! Galatasaray Tete transferinde FIFA'lık oldu... 'KAP' açıklaması geldi!

Shakhtar Donetsk başvuruda bulundu! Galatasaray Tete transferinde FIFA'lık oldu... 'KAP' açıklaması geldi!

26.09.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Tete transferine dair Shakhtar Donetsk kulübü FIFA'ya başvuruda bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Tete ile ilgili başı dertte.

FIFA'YA GİTTİLER

fifa_binasina_baskin_yapildi_1464961315_6697

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan KAP açıklamasında Ukrayna ekibinin bu transfer nedeniyle FIFA'ya başvurduğu duyuruldu.

HEM KULÜP HEM OYUNCU...

2097017

Yapılan açıklamada hem kulübün hem de oyuncunun FIFA'ya şikayet edildiği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın KAP açıklaması:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur.

FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Süper Kupa maçının yeri belli oldu!UEFA Süper Kupa maçının yeri belli oldu!
Süper Kupa için tarih verdi! F.Bahçe-G.Saray...Süper Kupa için tarih verdi! F.Bahçe-G.Saray...
Taraftar sevinçten dört köşe oldu! G.Saray'da imzalar atılıyorTaraftar sevinçten dört köşe oldu! G.Saray'da imzalar atılıyor
Anahtar Kelimeler:
transfer KAP son dakika galatasaray yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.