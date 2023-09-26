Shakhtar Donetsk başvuruda bulundu! Galatasaray Tete transferinde FIFA'lık oldu... 'KAP' açıklaması geldi!

Galatasaray'ın Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Tete ile ilgili başı dertte.

FIFA'YA GİTTİLER

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan KAP açıklamasında Ukrayna ekibinin bu transfer nedeniyle FIFA'ya başvurduğu duyuruldu.

HEM KULÜP HEM OYUNCU...

Yapılan açıklamada hem kulübün hem de oyuncunun FIFA'ya şikayet edildiği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın KAP açıklaması:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur.

FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

