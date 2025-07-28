SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçını Juan Martinez Munuera yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemelerinde deplasmanda karşılaşacağı Shakhtar Donetsk maçının hakemi Juan Martinez Munuera oldu.

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçını Juan Martinez Munuera yönetecek
Burak Kavuncu

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçını Juan Martinez Munuera yönetecek 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 31 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00’de Shakhtar Donetsk’e konuk olacak. UEFA bu karşılaşmanın hakemlerini açıkladı. Polonya’nın Krakow kentinde oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.

Valentin Gomez; Video Yardımcı Hakem (VAR), Juan Luis Pulido Santana ise AVAR’da görev alacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'ye Feyenoord maçı öncesi güzel haber!F.Bahçe'ye Feyenoord maçı öncesi güzel haber!
Galatasaray, John Meeks’i kadrosuna kattıGalatasaray, John Meeks’i kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
Hakem Shakhtar Donetsk beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam

Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam

F.Bahçe'ye Feyenoord maçı öncesi güzel haber!

F.Bahçe'ye Feyenoord maçı öncesi güzel haber!

PSG'den Gianluigi Donnarumma'ya izin çıktı! Rakip: Chelsea

PSG'den Gianluigi Donnarumma'ya izin çıktı! Rakip: Chelsea

Galatasaray'ın simge ismi kalp krizinden vefat etti!

Galatasaray'ın simge ismi kalp krizinden vefat etti!

Galatasaray'da iki nikah tazeleme...

Galatasaray'da iki nikah tazeleme...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.