Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk Çarşamba 23:00 Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe, 25 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Metalist Oblast Spor Kompleksi sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe, 25 Kasım 2026 tarihinde karşılaşacaklar. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Lig Durumu Fenerbahçe 6. Trendyol Süper Lig O 12 G 6 B 2 M 4 P 20 31 Attığı Gol 12 Yediği Gol +19 Averaj Gol Durumu (Toplam) Fenerbahçe 31 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı F Fenerbahçe Deplasman Oynanan Maç 7 G / B / M 3 / 2 / 2 Gol 14 – 6

Shakhtar Donetsk (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 4 gol yedi. (Ukrayna Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 5 gol atıp 2 gol yedi.

Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 12 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 20 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Shakhtar Donetsk tüm kulvarlar Shakhtar Donetsk 1-1 Livyi Bereh Ukrayna Premier Ligi B

Shakhtar Donetsk 0-0 Dinamo Kiev Ukrayna Premier Ligi B

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi M

Shakhtar Donetsk 2-0 Obolon Kiev Ukrayna Premier Ligi G

Shakhtar Donetsk 3-0 Dinamo Kiev Ukrayna Kupası G Fenerbahçe B G M M G tüm kulvarlar Kocaelispor 2-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B

Arca Çorum FK 0-5 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Fenerbahçe 3-2 Liverpool Şampiyonlar Ligi G

Fenerbahçe 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Shakhtar Donetsk, son dört Şampiyonlar Ligi maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak zorlu bir dönem geçiriyor. Fenerbahçe ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahaya çıkacak.

Eksik Oyuncular Shakhtar Donetsk 7 eksik Maryan Shved Marlon Pedrinho Eguinaldo Tymur Puzankov Kaua Elias Denys Tvardovskyi Fenerbahçe 4 eksik Mert Hakan Yandaş Nathan Ake Marco Asensio Jayden Oosterwolde

Shakhtar Donetsk kadrosunda Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Marlon (Şüpheli), Pedrinho (Sakat - Kas Sakatlığı), Eguinaldo (Sakat - Omzundan Sakat), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kaua Elias (Sakat - Ayağından Sakat) ve Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Fenerbahçe kadrosunda Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği), Nathan Ake (Sakat - Baldırından Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Mason Greenwood Fenerbahçe 7 Gol 2 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 5 Gol 3 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 3 Gol 5 Asist Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist

Fenerbahçe'de Mason Greenwood, 7 golle takımın en çok skor üreten oyuncusu konumunda.

İkili Rekabet 0 Shakhtar Donetsk 0 Beraberlik 1 Fenerbahçe Fenerbahçe 1-0 Shakhtar Donetsk Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Shakhtar Donetsk 0, Fenerbahçe 1 gol attı.