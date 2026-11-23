Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe, 25 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Metalist Oblast Spor Kompleksi sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe, 25 Kasım 2026 tarihinde karşılaşacaklar. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Shakhtar Donetsk (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 4 gol yedi. (Ukrayna Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 5 gol atıp 2 gol yedi.
Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 12 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 20 puanla 6. sırada.
Shakhtar Donetsk, son dört Şampiyonlar Ligi maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak zorlu bir dönem geçiriyor. Fenerbahçe ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahaya çıkacak.
Shakhtar Donetsk kadrosunda Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Marlon (Şüpheli), Pedrinho (Sakat - Kas Sakatlığı), Eguinaldo (Sakat - Omzundan Sakat), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kaua Elias (Sakat - Ayağından Sakat) ve Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Fenerbahçe kadrosunda Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği), Nathan Ake (Sakat - Baldırından Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.
Fenerbahçe'de Mason Greenwood, 7 golle takımın en çok skor üreten oyuncusu konumunda.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Shakhtar Donetsk 0, Fenerbahçe 1 gol attı.
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