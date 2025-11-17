Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan'dan flaş itiraf! ''Maçtan bir gün önce bombalandık! Sığınıklara indik...''

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi'nde yoluna lider olarak devam ederken, genç teknik adamdan Sky Sports'a önemli açıklamalar geldi. Arda Turan, takımın genç ve potansiyeli yüksek oyunculara sahip olduğunu belirtirken, 8 yaşında evi bombalanan bir çocuktan nasıl hayat dersi aldığını da açıkladı. Turan'ın Aberdeen maçından bir gün evvel bombalar sebebiyle sığınaklara indikleri anları anlatması ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

‘‘BOMBALAR ATILDI! SIĞINAĞA İNDİK…’’

Sky Sports’a konuşan teknik direktör Arda Turan, ‘‘Bu sezon Ukrayna Ligi'nde sadece bir kez mağlup olduk. LNZ Cherkasy'e karşı 4-1 mağlup olduk. Hayatım boyunca hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanan biri olmadım ama öngöremediğimiz durumlar da oldu. Bombalar, Aberdeen maçından bir önceki gece atıldı. Sığınağa indik. Tuhaf gelebilir ama korkmadık, sadece sevdiklerimiz için endişelendik. O gece uyku tutmadı. Hangi şartlarda maç oynayacağımızı asla bilemeyiz." dedi.

‘‘8 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ALDIĞIM BİR HAYAT DERSİ! ROMAN…’’

Arda Turan, " Üzgündüm çünkü bizim için kritik bir maçtı. Ve Roman adında bir çocuk, Shakhtar'ın büyük bir taraftarı, evi bombalandığında aldığı yaralar nedeniyle 35 ameliyat geçirmiş, soyunma odasında bizi ziyarete geldi. Bana, 'Hocam üzülme. Hayatta iyi günler de var, kötü günler de. Devam etmek zorundasın' dedi. Bu, hayatta 35 kez ameliyat edilmiş sekiz yaşındaki bir çocuktan aldığım bir hayat dersiydi. Evet, futbol önemli. Bizi takip eden insanlar için işimize saygı duymalı ve yüzde yüzümüzü vermeliyiz. Ama öte yandan bu bir eğlence. Hayat kadar gerçek değil. Aradaki farkı anlamamız gerekiyor. Bu hayat dersini bana veren Roman'dı. Bu şampiyonluğu Roman için gerçekten çok istiyorum. Bu artık benim için bir rüya gibi." ifadelerini kullandı.

‘‘GENÇ OYUNCULARIMIZ BENİ DAHA CESUR BİRİ YAPIYOR!’’

Arda Turan, "Benim elimdeki takım, önceki Shakhtar takımlarından çok farklı. Bazı oyuncuları kaybettik ama takım şu anda gelişime açık genç oyunculardan oluşuyor. Bu kulübün stratejisiydi. Ben de buna katıldım ve saygı duyuyorum. Hazır oyuncular almak yerine büyük potansiyeli olan futbolcularla yolumuza devam etmek istiyoruz. Isaque 18, Kaua [Elias] 19, Lucas Ferreira 19, [Luca] Meirelles 18 yaşında. Bazen kötü oynayacaklar çünkü hala çok gençler. Ama hata yapma haklarını ellerinden almıyoruz. Kazandığımızda yaşadığımız mutluluk ise bambaşka. Genç oyuncular gurur kaynağımız. Beni daha cesur bir teknik direktör yapıyorlar." diye konuştu.