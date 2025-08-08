Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan Panathinakos maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk deplasmanda Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, hakem yönetimine tepki gösterdi.

"GENEL OLARAK OYUNDAN MEMNUNUM"

"Skordan memnun değilim ama oyundan memnunum." diyerek sözlerine başlayan genç teknik adam, "Basit top kayıplarıyla oyuna başladık ama sonrasında topu kontrol altına aldık ve domine ettik. Rakibimiz Panathinaikos'un stratejisine saygı duyuyorduk ve duran toplardan ve hızlı geçişlerden tehlikeli olacaklarını biliyorduk. Nitekim maç sırasında da böyle anlar yaşandı. İkinci yarıda görmek istediğimiz futbolu oynadık. Topu ve tüm maçı kontrol ettik. Panathinaikos gibi bir rakibe karşı oynadığınızda, kritik anlarda doğru hamleler yapmalısınız. Bence bu konuda birkaç hata yaptık. Genel olarak oyunun gidişatından memnunum ama ceza sahasına geldiğimizde gol atmak için daha fazla açlık göstermemiz, bunu hissetmemiz gerekiyor. Çünkü bu tarz bir oyun bunu gerektirir." dedi.

"VİZYONUMUZ TEK TAKIM TEK AİLE"

Oyuncularının ceza sahasında çok sakin kaldıklarını ifade eden Turan, "Bazen ceza sahasında çok sakin kalmış olabiliriz ama topu son ana kadar getirmenin değerini anlamak önemli. Belki bunun için bir taktik yoktur ama bunu nasıl geliştirebileceğimizi düşüneceğiz. Üzerinde çalışacağız. Futbolcularımın performansından memnunum. Tüm bu uçuşlara katlanmak ve her üç günde bir maç oynamak kolay değil. Vizyonumuz tek takım, tek aile. Ve bu yolda devam edeceğiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Maç içerisinde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen oyuncusu Eguinaldo için de konuşan Arda Turan, hakem ve VAR hakemlerine eleştirilerde bulundu.

"ADALETSİZLİĞİ KABUL EDEMİYORUM"

Turan konu üzerine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sadece hakemlik yapmakla oyunu gerçekten hissetmek arasında bir fark var. Bir oyuncu 30 km/s hızla koşarken arkadan itilirse, öncelikli endişe o oyuncunun sağlığı olmalıdır.

VAR böyle anlar için değilse, o zaman ne için olduğunu hiç bilmiyorum. Elbette, hakemi veya VAR'ın kararlarını yargılamak bizim işimiz değil, ancak bir oyuncumu, Eguinaldo'yu kaybettim ve bundan çok üzgünüm.

Şu anda ne UEFA ne de hakem yardımcı olabilir. Hayatta bir adaletsizlik varsa, bunun her zaman açıkça konuşulması gerektiğine inanırım. Bu yüzden bunu kabul edemiyorum. Bir oyuncumu kaybettim ve ne kadar süre olduğunu bilmiyorum. Bana göre açık bir penaltıydı. Hakem ve VAR yetkilisinin bir açıklaması var. Hakemle konuştum ama tam olarak ne demek istediğini anlamadım."