Shakira'nın zor anları! Sörf tahtasından düştü yardımına hocası yetişti

Gerard Pique ile evliliğinde yaşadığı ihanetler sonrası ilişkisini bitiren Shakira, çıktığı Kosta Rika tatilinde 9 yaşındaki Milan ve 7 yaşındaki Sasha ile birlikte deniz keyfi yaptı.

Kosta Rika kıyılarında yanında iki oğluyla birlikte sörf tahtasına çıkan Shakira, sert bir dalgaya direnemedi ve düştü. O sırada da sol bacağının iç kısmını sörf tahtasına çarptı.

Zor anlarında yardımına koşan kişi ise sörf hocası oldu. Sahildeki birkaç kişi de hemen Shakira'nın yanında soluğu aldı. Yaşadığı bu talihsizlik nedeniyle küçük bir sarsıntı geçiren Shakira, sörf hocası ve bir tatilcinin yardımıyla denizden çıkarıldı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Sol bacağının iç kısmındaki kocaman kızarıklık ise dikkatlerden kaçmadı.



Yine de bu yaşadığı olay Shakira'nın keyfini kaçırmadı. Gözüne kaçan tuzlu okyanus suyu nedeniyle bir süreliğine görüşü de bozulan Shakira, kıyıya çıkarıldıktan sonra kendine geldi. Yıldız, gülümseyerek kumların üzerinde yürümeyi sürdürdü.



