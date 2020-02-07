Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı

Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığını açıkladı.
Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.
1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.
Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.
Fenerbahçe'de şok ayrılık
Belhanda'dan gelen tekliflere ret
Vedat Muriqi için inanılmaz para
Beşiktaş'tan flaş transfer!
'Futbolda Şike' davasında karar çıktı
Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!
Trabzonspor o formayı emekli etti!
Beşiktaş'ın eski golcüsü futbolu bıraktı
''35 yaşımda balıkçı olacağımı düşünüyordum''
Galatasaray'dan Nihat Özdemir'e çağrı
Hüseyin Çimşir yüzleri güldürüyor
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi
Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj
Okuyucu Yorumları 0 yorum