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Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.02.2020 12:12 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusunun onaylandığını duyurdu.

Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı

Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye basketbol federasyonu Shane Larkin anadolu efes

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