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  4. Shane Larkin, MVP ödülünü aldı

Shane Larkin, MVP ödülünü aldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 26.12.2019 21:48 | Son Güncelleme

THY Euroleague’de Kasım ayının en değerli oyuncusu seçilen Shane Larkin, ödülünü Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan’dan aldı.

Shane Larkin, MVP ödülünü aldı

Anadolu Efes’te forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Shan Larkin, THY Euroleague’de Kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi.

Başarılı oyuncu, THY Euroleague’in 16. haftasında oynanan Maccabi FOX Tel Aviv mücadelesi öncesi ödülüne kavuştu.

Larkin, müsabaka öncesi Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan’ın elinden MVP ödülünü teslim aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Shane Larkin mvp anadolu efes Tuncay Özilhan

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