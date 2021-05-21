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Shaqiri, Liverpool'dan ayrılıyor

21.05.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz devi Liverpool'un takımda ilk 11'e girmekte zorlanan yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri'yi elden çıkarmayı planladığı öğrenildi. Kırmızıların bonservisi ücreti karşılığında saymayı düşündüğü 29 yaşındaki futbolcu son dönemlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.

Shaqiri, Liverpool'dan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Liverpool'lu Xherdan Shaqiri'nin transferiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Makedon asıllı İsviçreli futbolcu ile Liverpool'un yolları ayrılıyor. Kırmızıların yıldız futbolcuyu kiralama formülünün yanı sıra bonservisi ile satmayı planladığı öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Roma, Lazio, Sevilla gibi birçok Avrupa devinin gündeminde olan 29 yaşındaki futbolcu, uzun süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Liverpool'da ilk 11'e girmekte zorlanan Shaqiri, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle Premier Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 22 maçta boy gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
senelerdir ha geldi ha gelecek derken şimdide fenerle anılıyor.5 para etmez.mesut gibi yatmaya gelirse gelir
çöp keşke alsa
ZATEN AVRUPA LİGLERİNDE İSMİ FB. İLE ANILMAYAN TOPÇU YOK GİBİ. SONUÇ YİNE HÜSRAN, YİNE HÜSRAN.

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