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Shaqiri’nin korona virüs testi pozitif!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.10.2020 15:19 | Son Güncelleme

Liverpoollu futbolcu Xherdan Shaqiri’nin korona virüs testi pozitif çıktı.

Shaqiri’nin korona virüs testi pozitif!

Liverpool’da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri korona virüse yakalandı. İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki futbolcuya rutin kontrollerde yapılan korona virüs testinde sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool’da Sadio Mane ve Thiago Alcantara’dan sonra korona virüs testi pozitif çıkan üçüncü isim oldu.

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